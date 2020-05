Perde il controllo dell'auto e si schianta davanti al ristorante

E' andata estremamente bene a un'automobilista che, mercoledì mattina, è stata protagonista di uno spettacolare incidente nella zona di Covignano. A provocare il sinistro, con tutta probabilità, un micidiale mix di velocità e asfalto viscido per la pioggia che ha fatto perdere il controllo della Volkswagen Up alla donna che la stava guidando lungo via Santa Cristina intorno alle 8.45. L'automobilista, nell'affrontare la curva davanti alla trattoria "da Sonia" in direzione mare, ha perso il controllo dell'utilitaria andando a schiantarsi contro alcuni vasi per poi andare ad impattare contro un palo della luce e termianre la carambola cappottandosi. Un botto che, ai primi soccorritori, ha fatto temere il peggio e, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco. Per l'automobilista, però, alla fine solo tanta paura e pochi danni fisici mentre la Volkswagen è andata distrutta. Per ricostruire con esattezza l'incidente, in via Santa Cristina è intervenuta la polizia di Stato e si attendono i tecnici dell'Enel per la messa in sicurezza dell'illuminazione pubblica pericolante.

