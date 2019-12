Schianto frontale nella notte, una ragazza trasportata al "Bufalini" in gravi condizioni

Pauroso scontro frontale, nella notte tra sabato e domenica, sulla Statale 16 Adriatica con una ragazza che è stata trasportata al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. L'incidente si è verificato intorno all'1.45 a Viserba, nei pressi del parco Italia in Miniatura, quando per cause ancora in corso di accertamento, sono venuta a collisione una Mercedes Classe A e una Opel Corsa. Un impatto tremendo, che ha completamente distrutto la parte anteriore di entrambi i veicoli, e che ha visto la ragazza, della quale non sono state fornite le generalità, avere la peggio.

Rimasta incastrata tra le lamiere, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla dall'abitacolo e affidarla alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto con due ambulanze e l'auto medicalizzata. Stabilizzata, la giovane è stata poi trasportata d'urgenza nel nosocomio cesenate col codice rosso. Ferite più lievi, invece, per un ragazzo che è stato ricoverato al pronto soccorso di Rimini in codice giallo. Per permettere i soccorsi, ed effettuare i rilievi di rito, il tratto della Ss16 interessato dall'incidente è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia.