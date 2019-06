Tremendo frontale nell'entroterra, due i feriti nel violento impatto

E' di due feriti, il più grave trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena, il bilancio del tremendo scontro frontale che si è verificato nella prima mattinata di martedì. L'incidente è avvenuto verso le 8.15 su via Parco del Marano, all'altezza di Vecciano, quando per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Punto e una Opel Corsa si sono scontrate frontalmente con quest'ultima che è andata carambolare ai lati della carreggiata. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto due ambulanze e l'auto medicalizzata per tre automobilisti rimasti coinvolti oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi. I primi soccorritori del 118, resisi conto della gravità della situazione, hanno chiesto l'intervento anche dell'eliambulanza da Ravenna.

Il più grave dei feriti, un 34enne a bordo di una Fiat Punto una volta stabilizzato, è stato trasferito d'urgenza e col codice di massima gravità nel nosocomio cesenate mentre il secondo, un ragazzo di 21 anni, passeggero sull'altro mezzo, una Opel, è stata portata all'Infermi di Rimini in codice rosso. Alla guida della Opel, una ragazza, che ha riportato lesioni meno serie ed è stata portato in pronto soccorso. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica del sinistro. Per permettere i soccorsi, la polizia Municipale ha provveduto a chiudere la strada in direzione della Repubblica di San Marino.