Violento tamponamento tra cicloturisti nel sottopassaggio

Rovinosa caduta sull'asfalto per due cicloturisti di nazionalità canadese, in vacanza a Riccione, rimasti feriti dopo un rocambolesco tamponamento. L'incidente si è verificato verso le 15 nella Perla Verde, nel sottopasso di via da Verazzano. Da una prima ricostruzione, ad essere coinvolti sono stati una donna 58enne e un uomo 57enne che, insieme ad un folto gruppo, stava pedalando sulla strada. Per cause ancora in corso di accertamento, il primo della fila ha frenato venendo così travolto dagli altri. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, due ambulanze e un'auto col medico a bordo, e i sanitari hanno provveduto a stabilizzare i feriti. Ad avere la peggio è stata la signora che, a causa di un brutto trauma cranico, è stata trasportata al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Lesioni più leggere per l'uomo che, invece, è stato ricoverato nel pronto soccorso di Riccione. Sul posto, per i rilievi di rito, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale.