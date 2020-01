Pedone falciato lungo la strada, anziano perde la vita

Tragedia sulle strade dell'entroterra riccionese con un anziano pedone che è stato travolto e ucciso da un automobilista. Il dramma si è consumato intorno alle 18.30 a Saludecio, sulla via Rastella, quando un 86enne è stato investito da un'auto. Secondo i primi riscontri, l'uomo stava uscendo dalla propria abitazione in un tratto di strada poco illuminato per incontrarsi col figlio quando è stato centrato in pieno dal mezzo che lo ha scaraventato sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, ma nonostante tutti i disperati tentativi dei sanitari di rianimare l'86enne il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. In via Rastella, per gli accertamenti di rito, è intervenuta la polizia Stradale.