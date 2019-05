Affianca l'autobus nella rotatoria e rimane schiacciata contro il parapetto

Curioso incidente quello che si è verificato nella tarda mattinata di martedì a Rimini, nella rotatoria del ponte dei Mille, con un'auto rimasta incastrata contro la ringhiera che protegge il marciapiede. Il sinistro si è verificato intorno alle 13.45 quando, da una prima ricostruzione, una Volkswagen Maggiolone con targa sammarinese guidata da una donna ha affiancato un autobus di linea della Start Romagna. Il mezzo pubblico, che procedeva in direzione di Santarcangelo, non si è accorto dell'utilitaria e ha fatto regolarmente la sua curva per immettersi in via Matteotti. La Volkswagen, quindi, si è vista stringere la strada ed è rimasta incastrata tra la parte retrostante dell'autobus e la ringhiera che protegge il marciapiede pedonale. Sul posto è intervenuta sia l'ambulanza del 118 che i vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito e il personale del 115 ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi. Per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale e, per permettere i rilievi di rito, è stato necessario chiudere momentaneamente la strada causando non poche ripercussioni al traffico.