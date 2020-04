Carambola nella Valconca, anziano rimasto seriamente ferito

Grave incidente, nel pomeriggio di martedì, in Valconca con un 80enne rimasto seriamente ferito e trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. Il sinistro si è verificato poco dopo le 15 in via Libero Grassi al confine tra Montefiore e Morciano di Romagna in località Cà Rovelli quando, secondo le prime ricostruzioni, l'anziano al volante di un'Ape Car non avrebbe rispettato un segnale di stop andando a schiantarsi contro un'auto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, ed è stato chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza che però non è potuta atterrare a causa delle avverse condizioni meteo. L'80enne, quindi, è stato stabilizzato sul posto ed è stato poi trasportato a sirene spiegate nel nosocomio cesenate. In via Grassi, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la Municipale della Valconca.

