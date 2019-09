Centauro si schianta contro la fiancata di un suv, il ferito in gravi condizioni

E' di un centauro trasportato in gravi condizioni al "Bufalini" di Cesena il bilancio del tremendo incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di lunedì a San Clemente. Il sinistro è avvenuto verso le 12.45 lungo la Riccione-Tavoleto all'altezza dell'incrocio con via Luigi Einaudi. Dai primi riscontri pare che il motociclista, in sella a una Ktm, stesse procedendo a velocità sostenuta in direzione monte sulla Sp35 quando, dalla strada laterale, è spuntata una Dacia Duster. Nonostante una disperata frenata, il centauro non è riuscito ad evitare il suv ed è andato a schiantarsi contro la fiancata sinistra del fuoristrada per poi volare sull'asfalto. E' scattato l'allarme e, sul posto, è accorsa l'ambulanza del 118 e l'elimedica intervenuta da Ravenna oltre al personale della polizia Municipale. I sanitari di Romagna Soccorso hanno provveduto a stabilizzare il ferito, del quale non sono state fornite le generalità, per poi caricarlo a bordo dell'elicottero e trasportarlo col codice di massima gravità nel nosocomio cesenate. Gli agenti della Municipale hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.