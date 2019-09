"Brucia" lo stop e innesca una spettacolare carambola all'incrocio

Spettacolare incidente stradale, nella serata di martedì, a Torre Pedrera con una vettura finita ruote all'aria. Il sinistro si è verificato intorno alle 20.30 all'incrocio tra le vie Eritrea e Jebel tra una Ford Focus e una Suzuki Wagon quando, secondo i primi accertamenti, uno dei due mezzi coinvolti ha "bruciato" lo stop. Per la violenza dell'impatto la Suzuki, guidata da un albanese 40enne, si è rovesciata terminando la sua corsa su un fianco. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono intervenuti i mezzi del 118 e i vigili del fuoco con questi ultimi che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. I due automobilisti, oltre allo straniero un 18enne riminese al volante della Ford, sono stati presi in carico dai sanitari di Romagna Soccorso ma entrambi sono rimasti praticamente illesi e non si è reso necessario il trasporto in ospedale. All'incrocio, per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale.