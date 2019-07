Incidente sulla Santarcangiolese, ferito seriamente un automobilista

Grave inceidente, nel pomeriggio di lunedì, sulla Santarcangiolese con un automobilista rimasto ferito seriamente. Dai primi riscontri il sinistro si è verificato intorno alle 14 nella zona di Torriana quando, per cause ancora in corso di accertamento da aprte della polizia Municipale, si sono scontrati due veicoli. Un impatto particolamente violento tanto che, sul posto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Ad avere la peggio è stato un 54enne che è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sulla Santarcangiolese con ambulanza e auto medicalizzata. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato, a causa delle lesioni riportate è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. L'altra persona coinvolta, un 55enne, è uscito praticamente illeso ed ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso. Sono in corso i rilievi, da parte della Municipale, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.