Inutile la disperata corsa in ospedale, automobilista muore dopo il frontale

Non ce l'ha fatta Giovanni Battista Dottorini, l'81enne automobilista rimasto coinvolto in un tremendo frontale nella mattinata di sabato a Pennabilli. L'uomo, al volante di una Fiat Punto, è deceduto al "Bufalini" di Cesena dove era stato ricoverato d'urgenza in seguito all'incidente. Resta ancora molto grave la moglie dell'anziano, una 64enne, anche lei ricoverata nel reparto di terapia intensica del nosocomio cesenate dove i medici si sono riservati la prognosi. Lo schianto si era verificato intorno alle 8.30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, l'utilitaria sulla quale viaggiava la coppia si è scontrata frontalmente contro una Volkswagen Golf con a bordo due fidanzati, questi ultimi rimasti praticamente illesi. In via dei Tigli, nelle vicinanze della Stazione dei carabinieri di Pennabilli, è scattato l'allarme facendo accorrere i mezzi dei vigili del fuoco e del 118. Il personale del 115 ha provveduto ad estrarre i feriti dalle lamiere e affidarli ai sanitari che, vista la gravità della situazione, avevano fatto intervenire anche l'eliambulanza da Ravenna. Nonostante la corsa disperata al nosocomio cesenate e le cure dei medici, il cuore di Dottorini si è fermato e non c'è stato nulla da fare.