Investita mentre attraversa lo svincolo, pedone in gravi condizioni

E' stata ricoverata in gravi condizioni il pedone che, nella mattinata di lunedì, è stata investita mentre atraversava la strada. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 quando, secondo una prima ricostruzione, la donna della quale non sono state fornite le generalità stava camminando lungo via Rodriguez in direzione del Colosseo. Arrivata allo svincolo che immette sulla Ss16 Adriatica ha attraversato la strada in un punto dove non ci sono le strisce pedonali e, in quel momento, alle sue spalle è sopraggiunta una Fiat Punto che ha imboccato la rampa per la Statale centrando in pieno la donna. L'anziana è stata scaraventata a terra, riportando un grave trauma cranico, ed è stata soccorsa dal personale del 118 intervenuto sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. Stabilizzata, la signora è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'Informi dove, a causa delle sue condizioni, è stato richiesto l'intervento dell'elimedica da Ravenna che è atterrata nella piazzola del nosocomio riminese. La ferita è stata quindi trasferita a bordo e trasportata, col codice di massima gravità, al "Bufalini" di Cesena. In via Rodriguez, per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale e, lo svincolo per la Ss16, è stato temporaneamente chiuso.