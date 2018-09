Lo schianto contro il veicolo davanti non gli dà scampo: muore uno scooterista

Grave incidente, purtroppo con esito mortale, sulla Marecchiese. E' quanto capitato intorno alle 18 di venerdì sulla trafficata arteria stradale, nel territorio di Santarcangelo, a San Martino dei Mulini, ed in particolare all'altezza dell'intersezione con via della Scienza. Lo schianto tra uno scooter e un veicolo in svolta è stato violentissimo. Il mezzo che precedeva, secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, era fermo o in lento movimento per effettuare la svolta a sinistra in via della Scienza, mentre percorreva la Marecchiese in direzione Rimini.

Da dietro è sopraggiunto uno scooter di grossa cilindrata, guidato da un 57enne di Novafeltria, che ha impattato violentemente sull'altro mezzo. Il conducente dello scooter è stato sbalzato dalla “due ruote” fino ad un campo adiacente alla carreggiata. I soccorritori del 118 hanno provato a lungo a rianimarlo, ma per lui non c'era già più niente da fare, se non verbalizzare il decesso. Sul posto anche carabinieri e polizia stradale. Si è resa necessaria la chiusura della strada per poter effettuare i soccorsi, con notevoli disagi al traffico all'ora di punta.