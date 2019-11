Non si ferma all'alt: folle inseguimento finisce con lo schianto contro la volante

Anche in questo periodo proseguono gli articolati servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati predatori, con particolare attenzione ai furti presso le abitazioni, sia nel territorio del comune di Rimini che nei comuni limitrofi. L’intensa attività che la Questura di Rimini ha programmato sul territorio con l’impiego di equipaggi aggiuntivi – specie in orario notturno - alla consueta attività delle pattuglie della squadra volante, impiegate principalmente nel contesto del piano coordinato di controllo del territorio, ha permesso di arrestare diverse persone.

All'1.40 della notte, gli operatori un equipaggio di volante, insospettiti dal transito di una Fiat Palio il cui conducente guidava in modo irregolare mentre transitava sull'Adriatica all’altezza dell’Italia in Miniatura, hanno deciso di fermarla per poi procedere al controllo degli occupanti. L’azione dell’equipaggio di volante ha generato una reazione da parte del conducente, che ha accellerato svoltando in via Orsoleto. L'equipaggio si è posto all’inseguimento attivando i sistemi acustici di emergenza e intimando con altoparlante di fermare il mezzo. Il conducente della macchina in fuga ha mantenuto una velocità tale da creare forti situazioni di pericolo, soprattutto per le altre auto che giungevano in direzione opposta e, proprio per questo motivo, gli operatori di polizia in inseguimento hanno evitato nel modo più assoluto di creare ulteriori pericoli nel cercare di forzare il blocco, rimanendo a distanza in attesa dell’arrivo di altre volanti. Il conducente ha proseguito la sua fuga in periferia e in via Marecchiese, a Corpolò, nel tentativo di forzare il sorpasso da parte dei poliziotti, ha sterzato impattando la volante e, perdendo il controllo del mezzo, è finito nel fosso. I due occupanti hanno poi tentato di scappare a piedi in due direzioni diverse, ma sono stati raggiunti dai poliziotti, anche se uno di questi è riuscito poi a divincolarsi reagendo con calci e pugni, per poi far perdere le sue tracce. Anche con il sopraggiungere di altre volanti, il fuggitivo non è stato trovato.

Dagli accertamenti effettuati, la Fiat Palio è intestata a una nomade dimorante in un campo nomadi di Rimini e il conducente fermato, un 27enne parente della stessa, è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il successivo controllo al campo nomadi nel tentativo di intercettare il soggetto fuggito ha dato esito negativo. Sul posto i rilievi dell’incidente stradale sono stati svolti dai Carabinieri di Rimini, mentre personale della Polizia Stradale di Riccione ha elevato le sanzioni al Codice della Strada per la guida che il conducente aveva condotto dal momento della richiesta di fermo, sino al sinistro stradale. L’arrestato, noto alle forze dell’ordine per i precedenti di polizia, sarà giudicato con rito direttissimo.