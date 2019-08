Pauroso frontale in Valmarecchia, quattro feriti estratti dalle lamiere

Pauroso incidente stradale, nella prima mattinata di sabato, con quattro persone finite in ospedale a causa delle serie lesioni riportate. Il sinistro è avvenuto intorno alle 8.30 a Pennabilli, lungo la strada che porta in Carpegna e all'altezza della caserma dei carabinieri, quando per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stata una coppia di anziani, che viaggiava a bordo di una punto, rimasta incastrata tra le lamiere. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarli e affidarli alle cure dei sanitari arrivati sul posto con tre ambulanze e l'auto medicalizzata. Stabilizzati gli anziani, che sono comunque sempre rimasti coscienti, a causa delle lesioni riportate è stato chiesto l'intervento anche dell'eliambulanza da Ravenna. Il più grave è l'uomo, del quale non sono state rese note le generalità, trasferito d'urgenza in elicottero al "Bufalini" di Cesena in codice rosso. Sempre in codice rosso, anche la moglie è stata portata nel nosocomio cesenate in ambulanza. Gli occupanti della seconda vettura, una coppia di fidanzati, hanno riportato lesioni meno gravi e sono stati trasportati all'Infermi di Rimini. Sul posto, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, sono intervenuti i carabinieri di Pennabilli.