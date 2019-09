Pauroso tamponamento sulla Consolare, due auto si schiantano contro un camion

Pauroso tamponamento, nella mattinata di giovedì, sulla Consolare per San Marino con due vetture che sono andate a schiantarsi contro un camion. Il sinistro si è verificato intorno alle 10.30 all'altezza dell'incrocio con via Barattona quando, secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante ha frenato per rispettare il semaforo rosso. Alle sue spalle sono arrivati due veicoli a velocità sostenuta e, forse anche a causa della pioggia, nonostante la brusca frenata sono andati a tamponare violentemente il camion. Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco, 3 ambulanze e un'auto medicalizzata, oltre a tre squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e a liberare gli automobilisti dalle lamiere. Nonostante il forte impatto, le persone coinvolte hanno riportato lesioni non gravi e sono state portate in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. All'incrocio, per regolare il traffico diventato subito caotico e per ricostruire con esattezza le dinamiche del sinistro, è intervenuta la polizia Stradale.