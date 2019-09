Travolti da un pick-up: marito e moglie in condizioni disperate

Marito e moglie in condizioni critiche dopo un drammatico incidente. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì a Verucchio, in via Valle, intorno alle 17. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dalla Polizia Locale, la coppia si trovava lungo la strada quando è stata colpita da un pick-up "Ford" cassonato che procedeva in direzione mare. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno proceduto con due ambulanze, altrettante auto col medico a bordo e l'elimedica.

La donna, cinquantenne, è stata caricata a bordo dell'elicottero - atterrato sulla carreggiata per accelerare le operazioni di soccorso - e trasportata al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, mentre l'uomo, 52 anni, all'Infermi col codice di massima gravità in ambulanza. Dai primi accertamenti, il fuoristrada era preceduto da un'auto, che avrebbe scartato all'improvviso per evitare i due pedoni, mentre il conducente del pick-up non è riuscito nella stessa manovra.