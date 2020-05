Perde il controllo del motorino e vola nel fossato, soccorso dell'elimedica

Grave incidente, nella serata di mercoledì, a Villa Verucchio con un 50enne albanese trasportato in gravi condizioni al "Bufalini" di Cesena in eliambulanza. Lo schianto è avvenuto intorno alle 20.30 in via Valle, all'altezza del civico 44, quando il ferito in sella a un Ciao Piaggio ha perso il controllo del motorino andando a schiantarsi fuori strada. Sul posto è accorsa l'ambulanza del 118 e i primi soccorritori, vista la gravità della situazione, hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Bologna attrezzata per il volo notturno. Il 50enne, intubato sul posto, è stato stabilizzato e portato al campo da calcio di Villa Verucchio dove è stato caricato sull'elicottero e trasportato nel nosocomio cesenate. In via Valle, per gli accertamenti di rito e per ricostruire la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

