Perde il controllo del trattore, abbatte un palo delle luce e finisce nella scarpata

Rocambolesco incidente, nel pomeriggio di martedì, in Valconca con un uomo del quale non sono state fornite le generalità rimasto ferito e trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. Tutto è avvenuto intorno alle 16.30 a Montefiore Conca, in via Val di Ranco, quando l'uomo alla guida di un trattore ha perso il controllo del mezzo agricolo e dopo aver abbattuto un palo della luce è finito fuoristrada rovesciandosi. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto l'ambulanza del 118, l'elimedica e i vigili del fuoco. Il ferito, che è rimasto sempre cosciente, è stato stabilizzato dai sanitari di Romagna Soccorso per poi essere trasportato nel nosocomio cesenate. Il personale del 115 ha provveduto a mettere in sicurezza il trattore e il palo abbattuto mentre in via Val di Ranco, per ricostruire con esattezza quanto accaduto, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

