Perde il controllo dell'auto e si ribalta, automobilista portata in pronto soccorso

Spettacolare incidente, nel pomeriggio di mercoledì, con un'automobilsita ch eha perso il controllo della sua utilitaria ed è cappottata in mezzo alla strada. Il sinistro si è verificato poco prima delle 16 in via Magellano quando una 53enne, al volante di una Fiat 500, per cause ancora in corso di accertamento ha iniziato a carambolare rimanendo poi ruote all'aria. Sul posto sono accorsi sia i mezzi del 118 che i vigili del fuoco ma, la ferita, era già riuscita ad uscire dall'abitacolo. Presa in carico dai sanitari e stabilizzata sul posto, la 53enne è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini con il codice di massima gravità. Per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, in via Magellano è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale.