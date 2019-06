Perde il controllo dello scooter e si schianta contro le auto in sosta

E' stato ricoverato al "Bufalini" di Cesena, con il codice di massima gravità, uno scooterista rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di mercoledì. Il sinistro si è verificato intorno alle 21.20 in via Bagli quando, per cause ancora in corso di accertamento, il 35enne in sella al due ruote ha perso il controllo venendo sbalzato contro un'auto in sosta per poi rovinare sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno provvesuto a stabilizzare il ferito per poi, a causa di una seria lesione cranicofacciale, trasportarlo d'urgenza nel nosocomio cesenate. In via Bagli, per gli accertamenti di Rito, è intervenuta la polizia Municipale.