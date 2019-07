Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo della luce

Incidente all'alba di venerdì a Cattolica con un ragazzo di 23 anni trasportato all'Infermi di Rimini con il codice di massima gravità. Il sinistro si è verificato poco prima delle 6 lungo via Bandiera quando, secondo i primi rilievi, il giovane ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava ed è andato a schiantarsi contro un palo della luce ai bordi della strada. Soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, il 23enne è stato stabilizzato per poi venire trasportato nel nosocomio riminese in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. In via Bandiera, per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Regina.