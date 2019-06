Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo stradale

Grave incidente stradale, nel tardo pomeriggio di domenica, sullo Stradone che da Bellaria porta a Santarcangelo. Il sinistro si è verificato intorno alle 19 nella zona di Giola quando, dai primi accertamenti, un 50enne santarcangiolese stava procedendo in direzione monte in sella al suo scooter Vespa. Per cause ancora in fase di ricostruzione, nell'affrontare una curva l'uomo ha perso il controllo del mezzo andando fuoristrada. Prima di uscire dalla carreggiata, il 50enne è andato ad impattare violentemente contro un palo della segnaletica stradale. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi primi soccorritori che appena si sono resi conto della gravità della situazione hanno allertato anche l'eliambulanza da Ravenna. Una volta stabilizzato, il ferito è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena.