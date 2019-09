Pirata della strada investe pedone, danneggia auto in sosta e fugge

Al volante della propria auto, una Peugeot 207, in stato di alterazione psichica ha investito un pedone per poi danneggiare le auto in ossta e fuggire. Mattinata agitata per i carabinieri del Radiomobile che, alla fine, sono riusciti ad intercettare il pirata della strada e a bloccarla per poi trasportarla in ospedale dove è stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio. Tutto è iniziato sul lungomare di Rimini, tra le via Chiabrera e regina Margherita dove l'automobilista, una milanese 41enne, ha iniziato a sbadare e danneggiare tre veicoli in sosta. La 207 ha proseguito la sua corsa mentre, nel frattempo, è stato dato l'allarme con i carabinieri che si sono messi alla ricerca del veicolo. La donna, tuttavia, è arrivata fino a Riccione dove, in viale d'Annunzio, ha investito un 27enne ferendolo a una gamba. Anche questa volta la Peugeot non si è fermata fino a quando non è stata intercettata dai militari dell'Arma che le hanno intimato l'alt.

La 41enne al volante, fin da subito, è apparsa non in grado di stare al volante e di capire cosa stesse succedendo. Si è reso necessario, quindi, chiedere l'intervento del 118 per trasportarla al pronto soccorso dell'Infermi dove è stata affidata alle cure dei medici psichiatrici che, dopo averla ricoverata, l'hanno sotoposta a un Tso non prima che venisse denunciata per omissione di soccorso e danneggiamenti. Sui luoghi dei vari incidenti provocati dalla milanese sono intervenute le pattuglie della Municipale di Rimini e Riccione.