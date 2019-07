Scooterista vola sull'asfalto dopo lo scontro con una vettura che poi fugge

E' stato rintracciato il pirata della strada che, nella tarda serata di martedì, ha provocato un incidente per poi allontanarsi senza accertarsi delle condizioni del ferito. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11 lungo via Circonvallazione Occidentale davanti civico 122 quando, per cause ancora al vaglio della polizia Municipale, il mezzo avrebbe causato la caduta a terra di uno scooterista 60enne e il guidatore si è poi dileguato senza aspettare l'arrivo dei soccorsi e degli agenti. Il ferito, soccorso dal pesonale del 118 arrivato sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, è stato stabilizzato per poi essere portato all'Infermi di Rimini con il codice di massima gravità. Nel frattempo sono scattate le ricerche del pirata, che ha lasciato sul posto un pezzo della propria vettura, e grazie anche alle testimonianze dei presenti è stata rintracciata poco dopo dagli agenti della Municipale. Si tratta di una donna straniera che è stata denunciata a piede libero per omissione di soccorso.