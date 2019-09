Prende male le misure, camionista incastrato nel sottopassaggio

Curioso incidente, martedì mattina, in via Costantinopoli che ha reso necessario la chiusura della strada in entrambi i sensi. tutto è successo intorno alle 10.15 quando un camionista, al volante del proprio mezzo, ha sbagliato le misure e si è infilato nel sottopasso. Il cassone, più alto del dovuto, è rimasto così incastrato tra l'asfalto e la volta bloccando la circolazione degli altri mezzi. Sul posto è intervenuta la polizia Municipale che ha chiuso la strada in entrambi i sensi mentre, nel frattempo, sono iniziate le operazioni per disincagliare il camion ed è intervenuto un mezzo della stessa ditta, questa volta più basso, per recuperare il carico.