Ragazzino in scooter falcia pedone e scappa: "Scusa ma devo andare a scuola"

Ha centrato in pieno un pedone che stava attraversando la strada e, carambolato a terra a sua volta, un ragazzino ha fatto appena in tempo a bofonchiare qualche parola di scusa per poi risalire sul suo scooter e fuggire senza accertarsi delle condizioni della ferita. E' caccia al giovane, presumibilmente un minorenne, che sabato scorso ha provocato l'incidente a Rivazzurra lungo viale regina Margherita all'altezza di Viale delle Colonie, vicino all'ex Colonia Enel. Secondo quanto emerso, intorno alle 7.45 la donna stava attraversando la strada dopo aver portato a spasso il cane e, mentre un furgone si è fermato per farla passare, alle spalle del mezzo è arrivato a velocità sostenuto uno scooter che ha sorpassato il veicolo prendendo in pieno la ragazza e il quattrozampe facendoli volare sull'asfalto. Anche lo scooterista è rovinato a terra ma, invece di fermarsi per rendersi conto di quello che era accaduto, secondo la ferita ha avuto appena il tempo di bofonchiare qualche parola, "scusa, non ti ho vista, sono in ritardo per andare a scuola, vado allo Scientifico qua in fondo sul lungomare", per poi recuperare lo scooter e ripartire.

Pare che l'intera scena sia stata ripresa dalle delecamere frontali dell'autobus della Linea 11 della Start Romagna, che stava arrivando proprio in quel momento, mentre altri testimoni hanno concordato sulla dinamica ma non hanno fatto in tempo a prendere il numero di targa. Ad avere la peggio è stata la ragazza, soccorsa dal personale del 118 e portata in pronto soccorso, mentre il cane è rimasto praticamente illeso. La ferita è stata poi dimessa dall'Infermi con una prognosi di 25 giorni. Sono in corso le ricerche, da parte della polizia Municipale, per riuscire ad individuare il giovane pirata della strada.