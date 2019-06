Tragedia sulla strada, scooterista perde la vita in un drammatico incidente

Tragedia sulla strada, nella prima serata di giovedì, con uno scooterista che ha perso la vita in un drammatico impatto contro una vettura. Il sinistro si è verificato verso le 20.30 a Rivabella, in via Maestri del lavoro, quando per cause ancora in corso di accertamento, uno scooterone T-Max guidato da un 42enne è venuto a collisione frontalmente con una Fiat 500 guidata da una ragazza. Nel violentissimo impatto, dovuto anche alla velocità sostenuta, lo scooterista è carambolato sull'asfalto. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata. Nonostante tutti gli sforzi dei sanitari, il 42enne non ha ripreso conoscenza e il suo cuore ha smesso di battere. Rianimato sul posto, alla fine le manovre si sono rivelate vane e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. La guidatrice dell'auto, una 53enne anche lei rimasta lievemente ferita, è stata trasportata al pronto soccorso dell'Infermi con un codice di media gravità. In via Maestri del lavoro, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Stradale.