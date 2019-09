Ritrovato nel sottopasso a terra ubriaco fradicio e semincosciente

L'allarme è scattato intorno alle 13.30 quando, nel sottopasso di via Lagomaggio, alcuni passanti hanno notato un uomo riverso a terra in stato di semincoscienza. Sul posto si sono precipitati i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno prestato le prime cure al ferito, un 45enne, ipotizzando che si trattasse di qualcuno investito da un'auto pirata. Il personale di Romagna Soccorso, a sua volta, ha allertato gli agenti dell'Infortunistica della Municipale di Rimini che, al momento, non avrebbero trovato tracce di un sinistro che avrebbe visto coinvolto il 45enne. L'uomo, dal canto suo, è stato trasportato all'Infermi di Rimini con il codice di massima gravità e, una volta giunto al pronto soccorso, è stato subito evidente che fosse sotto l'effatto dell'alcol. Una "sbornia" talmente tanto pesante che, anche gli agenti della Municipale, non sono riusciti a parlare col 45enne per cercare di ricostruire cosa sia successo nel sottopasso.