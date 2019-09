Rocambolesco scontro tra auto, una finisce ruote all'aria: tre feriti

E' di tre feriti il bilancio di un rocambolesco incidente stradale avvenuto nel cuore della nottata tra sabato e domenica in via Circonvallazione Occidentale, all'altezza della rotonda di Castel Sismondo. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale di Rimini, sono venuti a collisione una "Fiat Punto" ed una "Mercedes classe E", con la berlina che è finita ruote all'aria dopo l'impatto. La peggio l'hanno riportata gli occupanti della "Mercedes", usciti dall'abitacolo prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. Stabilizzati dal personale sanitari del 118, sono stati trasportati al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Il conducente della "Punto" è stato portato all'Infermi.