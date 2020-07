Rovinosa caduta con la bicicletta, ragazzino in serie condizioni

Rovinosa caduta in bici per un 13enne di Morciano che, per le lesioni riportate, è stato trasportato al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. L'incidente si è verificato intorno alle 16.30 in via Largo Centro Studi quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigli urbani, il ragazzino ha perso il controllo della due ruote rovinando sull'asfalto. Soccorso dal personale del 118, accorso sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, il 13enne è stato stabilizzato e poi trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate dove non sarebbe in pericolo di vita.

