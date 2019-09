Rovinosa caduta in cicicletta, ciclista finisce al pronto soccorso

Rovinosca caduta dalla bicicletta per una 38enne che, nella mattinata di domenica, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale col codice di massima gracità. L'incidente si è verificato intorno alle 9 quando la donna, per cause ancora al vaglio della polizia Municipale, ha perso l'equilibrio rovinando sull'asfalto di via Panzini. Sul posto sono accorsi i mezzi di Romagna Soccorso, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno provveduto a stabilizzare la 38enne per poi trasportarla nel nosocomio riminese.