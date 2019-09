Rovinosa caduta per un ciclista, trasportato al "Bufalini" in eliambulanza

Rovinosa caduta per un cliclista 68enne, nel primo pomeriggio di lunedì, trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena in seguito alle serie lesioni riportate. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, verso le 13 si trovava lungo la strada provinciale San Marino in località Ventoso, nel comune di Verucchio, quando ha perso il controllo della due ruote. Volato sull'asfalto, è stato soccorso del personale del 118 intervenuto sul posto con l'ambulanza. I sanitari, vista la serietà dellle sue condizioni, hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza e il 68enne, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito nel nosocomio cesenate. Sulla strada provinciale, per ricostruire con esattezza l'accaduto, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.