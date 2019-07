Scaraventa scooterista fuoristrada e fugge, caccia al pirata della strada

È caccia al pirata della strada che, nel pomeriggio di venerdì, ha provocato un incidente per poi fuggire senza prestare soccorso. Il sinistro si è verificato verso le 17.45 a Riccione, in via Giulio Cesare all'altezza del Comet, quando l'automobilista ha centrato in pieno una scooterista buttandola fuori strada. Senza preoccuparsi delle conseguenze, il guidatore ha proseguito per la sua strada e sono stati i testimoni a dare l'allarme facendo accorrere l'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine. A rimanere ferita è stata una signora, in sella al dure ruote, che non sarebbe comunque in pericolo di vita. In via Giulio Cesare sono intervenute le pattuglie della polizia di Stato e Municipale che, dopo aver raccolto il racconto dei presenti, sono partite alla ricerca del pirata.