Schianto all'incrocio, ad avere la peggio contro il suv è stato uno scooterista

Uno schianto tremendo quello che ha visto coinvolto, nel primo pomeriggio di venerdì, uno scooterista poi trasportato al pronto soccorso con il codice di massima gravità. Il sinistro si è verificato intorno alle 14 all'incrocio tra le via Chiabrera e Carlo Porta quando, per cause ancora al vaglio della polizia Municipale, lo scooter si è scontrato contro un Range Rover Freelander. Lo scooterista, del quale non sono state rese note le generalità, è stato colpito dalla parte anteriore destra del suv ed è carambolato sul'asfalto. Soccorso dal personale del 118, arrivato sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, è stato stabilizzato per poi essere trasportato d'urgenza in ospedale. All'incrocio, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia della Municipale.