Si schianta con l'auto contro la rotonda: è in condizioni gravissime

Gravissimo incidente stradale nel giorno di Pasqua a San Martino dei Mulini. Intorno alle 17.45 un 30enne che viaggiava su di una Citroen C3, da Santarcangelo in direzione di Rimini, giunto alla rotonda tra via Traversale Marecchia e via Tomba per cause ancora in corso d'accertamento si è schiantato contro la rotatoria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica: poi, viste le gravi condizioni del ferito, si è deciso di fare intervenire l'elicottero dei soccorsi, con il quale l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto, per i rilievi di legge e la gestione del traffico, i Carabinieri e la Polizia stradale, oltre ai Vigili del fuoco che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso.