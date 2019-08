Schianto frontale nell'entroterra, ferita coppia di anziani

Schianto frontale, nel tardo pomeriggio di venerdì, a Mulazzano di Coriano. L'inciedente si è verificato intorno alle 18.15 in via Monte Olivo dove, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto con a bordo una coppia di anziani si è scontrata frontalmente con un pick-up. Entrambi i veicoli sono finiti nel fossato che costeggia la carreggiata e, per liberare marito e moglie dalle lamiere, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Affidati alle cure dei sanitari, il ferito più grave è risultato essere la donna e, a causa delle sue condizioni, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. La signora, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata d'urgenza al "Bufalini" di Cesena mentre, l'uomo, ha riportato lesioni meno serie. Sul posto, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale intercomunale.