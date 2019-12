Schianto frontale nella notte, entrambi i veicoli cappottano dopo l'impatto

Schianto frontale, nella notte tra domenica e lunedì, sulla Trasversale Marecchia all'altezza di San Martino dei Mulini nel territorio del comune di Santarcangelo. L'incidente è avvenuto intorno alle 23.15 quando, per cause ancora in corso di accertamento, due vetture sono venute a collisione. Nell'impatto, una è volata fuori strada terminando la sua carambola su un fianco mentre, la seconda, è finita ruote all'aria. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e il 118 con 2 ambulanze e un'auto medicalizzata. Ad avere la peggio è stato un 31enne, trasportato al pronto soccorso di Rimini con il codice di massima gravità. In via Trasversale Marecchia, per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.