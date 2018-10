Schianto in moto contro un camion: grave un giovane di 18 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì nella zona di Covignano. A farne le spese è stato un ragazzino di appena 18 anni, che si è gravemente ferito nello schianto contro un camion. Intorno alle 17,30 il giovane viaggiava su via San Lorenzo in Monte a bordo di una moto quando è entrato in collisione con un grosso camion. L'impatto è stato frontale, il giovane ha urtato contro l'angolo anteriore del mezzo pesante. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, che hanno portato il giovane all'ospedale “Infermi” di Rimini con un codice di massima gravità. Presente anche la Polizia Municipale per rilevare la dinamica dell'accaduto.