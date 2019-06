Schianto in moto alla rotonda alle porte di San Giovanni: grave un 23enne soccorso con l'elimedica

Ventitreenne in gravi condizioni dopo uno schianto in moto. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle 13.30, alle porte di San Giovanni in Marignano lungo la via Saludecese. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale, il ragazzo ha perso il controllo della sua Yamaha in corrispondenza della rotonda, rovinando per terra e riportando nell'impatto un trauma cranico e toracico. La moto è carambolata al centro della rotonda.

Subito è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha richiesto l'intervento dell'elimedica per accelerare i soccorsi. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato con l'elicottero giallo al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Presenti anche i Carabinieri, che hanno coordinato la viabilità, chiudendo temporaneamente la strada per consentire l'atterraggio del velivolo di soccorso al centro della rotonda.