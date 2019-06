Si schianta contro il muro del cavalcavia in scooter: grave un giovane

Grave incidente sabato pomeriggio sulla via Emilia, all'altezza del cavalcavia di San Martino in Riparotta. Un 26enne, che stava viaggiando in direzione Santarcangelo a bordo di uno scooter Kymco Like 125, intorno alle 14.40 ha perso il controllo del mezzo e ha impattato contro il muretto del cavalcavia, rovinando sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno trasportato il giovane al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia stradale.