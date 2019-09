Schianto nell'appennino, feriti due bambini portati all'ospedale Meyer di Firenze

Incidente tra Lucignano e Monte San Savino, nell'aretino, con due auto coinvolte. Come riporta ArezzoNotizie, il sinistro è avvenuto introno alle 12 e, in uno dei mezzi coinvolti, viaggiavano una coppia di nonni con due nipotini di 4 e 7 anni, residenti a Rimini. Nell'altra vettura c'era un uomo. Tutti sono dovuti ricorrere alle cure mediche, in particolare i bimbi sono stati portati in elicottero all'ospedale Meyer di Firenze in codice rosso. I due bambini hanno riportati vari traumi: quello più grande al cranio, al collo e a una spalla. Trauma addominale per il bambino di quattro anni. Gli adulti sono stati invece tutti trattati in codice giallo per vari traumi, uno dei due nonni è stato portato al policlinico delle Scotte di Siena, mentre l'altro all'ospedale di Careggi, a Firenze. Il conducente dell'auto contro cui hanno impattato i quattro è stato invece portato - sempre in codice giallo - all'ospedale di Nottola. A seguito dello scontro, le forze dell'ordine intervenute sul posto per effettuare i rilievi hanno dovuto chiudere parzialmente la strada. Code e rallentamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Arezzo, intervenuti con due mezzi.