Capriolo impatta contro un'auto in transito: l'animale resta ferito, ma si salva

Incidente nella nottata tra sabato e domenica sulla Provinciale Conca a Morciano, dove un capriolo è finito contro un'auto in transito. L'impatto è avvenuto all'altezza dell'area di servizio Tamoil. Nessuna conseguenza fisica per l'automobilista, la cui auto ha riportato danni nell'anteriore. L'animale, ancora vivo, è stato recuperato dagli addetti al recupero e portato al centro animali feriti. "Su certe strade rettilinee sarebbe opportuno prendere provvedimenti in merito con appositi strumenti per non creare più certe situazioni", viene evidenziato nella segnalazione.