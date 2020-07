Scontro frontale tra due auto, 6 feriti. Mamma e figlia di 3 anni gravi al "Bufalini"

E' di sei feriti, di cui due in gravi condizioni tra cui una bambina di 3 anni, il bilancio di uno scontro frontale verificatosi domenica pomeriggio intorno alle 16 a Cavallino di Coriano lungo la Provinciale 41. La dinamica dei fatti è al vaglio ai Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione una "Toyota Yaris" con targa sammarinese, sulla quale viaggiavano padre madre e due figli piccoli, procedeva in direzione monte quando si è scontrata frontalmente con con una "Alfa Romeo Mito", con a bordo padre e figlio, che proveniva dalla direzione opposta, in corrispondenza dell'incrocio tra le vie Aldo Moro e Chiesa Nuova.

Uno schianto tremendo, che ha completamente distrutto i musi di entrambe le vetture, e che ha fatto accorrere sul posto i mezzi del 118, tre ambulanza, un'auto medicalizzata e l'elicottero da Ravenna, e i vigili del fuoco con questi ultimi che hanno provveduto a disincastrare le portiere e a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Yaris, mamma e figlia di 3 anni, entrambe trasportate d'urgenza al "Bufalini" di Cesena con l'elimedica. Gli altri quattro feriti, con lesioni medio-gravi, sono stati portati al pronto soccorso di Rimini. Per consentire le operazioni di soccorso, rilievi e rimozione dei mezzi la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.