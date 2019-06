Scontro sulle colline di Coriano, due automobiliste finiscono in ospedale

Incidente sulle colline di Coriano, nella prima serata di lunedì, con due donne rimaste ferite e portate entrambe al pronto soccorso. Il sinistro si è verificato intorno alle 20.30 lungo via Monte Pirolo quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale, una Smart guidata da una 61enne e una Kia guidata da una 48enne sono venute a collisione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto medicalizzata col personale di Romagna Soccorso che si è occupato delle ferite. Ad avere la peggio è stata la più anziana, portata all'Infermi di Rimini con il codice di massima gravità anche se non sarebbe in pericolo di vita. Lesioni più lievi per la conducente della Kia, anche lei trasportata nel nosocomio riminese per gli accertamenti del caso.