Scontro tra autocarri in A14, i ponteggi trasportati schizzano da tutte le parti

Incidente in A14, nella mattinata di giovedì, con due autocarri che si sono scontrati e uno di questi che ha perso il carico. Un sinistro che, data la dinamica, avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Tutto è avvenuto intorno alle 11 all'altezza dello svincolo di Riccione in direzione sud dove il primo mezzo, condotto da un 25enne, è venuto a contatto con il secondo, guidato da un 50enne albanese residente nel riminese, carico di ponteggi. A causa dell'impatto, i tubi di acciaio sono iniziati a volare da tutte le parti e, alcuni, si sono conficcati nel guard rail di destra così come gli autocarri coinvolti mentre, altri, si sono sparsi sulla corsia di decelerazione. Fortunatamente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto e, ad avere la peggio, è stato il 50enne portato in pronto soccorso a Rimini con un codice di media gravità. Sul posto, oltre al personale di Autostrade per l'Italia che si è occupato del ripristino della sede stradale e dei guard rail, due pattuglie della polizia Autostradale con gli agenti che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e ad incanalare il traffico. Si sono formati comunque lievi rallentamenti, che hanno interessato solo i veicolo in uscita al casello di Riccione, e solo verso le 13 la situazione è tornata alla normalità.