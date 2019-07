Scontro tra scooter all'incrocio, due i feriti finiti in ospedale

Giornata nera sulle strade di Rimini. Dopo il pedone investito nella mattinata, ricoverata in gravi condizioni al "Bufalini" di Cesena, e lo scontro frontale tra auto e moto sulla via Tolemaide, un terzo incidente si è verificato nel pomeriggio all'incrocio tra le vie Pascoli e Ugo Bassi. Il sinistro è avvenuto verso le 17 ed ha visto coinvolti due scooteristi. Un 58enne e un 17enne, per cause ancora in corso di accertamenti da parte della polizia Municipale, sono venuti a collisione rovinando sull'asfalto. Ad avere la peggio è stato il più anziano, trasportato nel nosocomio riminese con il codice di massima gravità, mentre il ragazzino ha riportato ferite di poco conto e per sicurezza è stato portato anche lui all'Infermi.