Sorpasso azzardato finisce con un frontale, coinvolta famiglia con due bambini

Sono stati ricoverati al "Bufalini" di Cesena, ma le loro condizioni non destano preoccupazione nei sanitari, una mamma di 33 anni e i suoi due figli piccoli rimasti coinvolti in un incidente stradale nella prima serata di martedì. Il sinistro è avvenuto intorno alle 20 a Morciano di Romagna in via Cinque Quattrini dove, secondo una prima ricostruzione, si era formata una colonna di veicoli dietro a un trattore che procedeva lentamente. Un furgone, arrivato a velocità sostenuta, si è improvvisamente trovato davanti la fila e ha inchiodato andando ad invadere la corsia opposta dove stava arrivando una Fiat Multipla con a bordo la famigliola. Uno schianto frontale che ha fatto accorrere sul posto i mezzi del 118, due ambulanze e l'auto medicalizzata, oltre ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo alimentato a Gpl. La più grave è risultata essere la mamma 33enne che, per sicurezza, è stata portata nel nosocomio cesenate col codice di massima gravità insieme ai bambini. Tutti, comunque, non sarbbero in pericolo di vita. In via Cinque Quattrini, per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

