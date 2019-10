Ciclista travolto in un tratto buio dell'Adriatica: uomo in gravissime condizioni

Gravissimo incidente stradale, avvenuto intorno alle 20.15 di giovedì, sulla statale Adriatica a nord di Rimini. Nel tratto in cui si trova il fast food McDonald’s, in zona Viserba, un’auto ha travolto un ciclista che marciava a bordo strada in direzione sud. In un punto buio e non dotato di illuminazione stradale, una Fiat Punto che proveniva da dietro e percorreva la statale nello stesso senso di marcia,ha violentemente tamponato il ciclista che è stato sbalzato in avanti, mentre la bicicletta è rimasta agganciata all’auto.

Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, con l’ambulanza e l’auto medicalizzata, che hanno portato il ferito in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche la polizia stradale, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. La Statale Adriatica è stata posta a senso unico alternato durante le operazioni di soccorso e rilievo, con rallentamento conseguente del traffico.

Ulteriori informazioni in seguito