Strade di sangue, raffica di incidenti nella prima serata di venerdì

Raffica di incedenti nella prima serata di venerdì con tre sinistri che, a poca distanza l'uno dall'altro, hanno provovato cinque feriti e una lunga serie di rallentamenti sulle principali arterie riminesi. Il primo è avvenuto intorno alle 19.45 all'incrocio tra la via Italia e la via Emilia, nei pressi dello stadio del baseball, ed ha coinvolto due persone in sella a uno scooter centrate in pieno da una Toyota Yaris monovolume. Dai primi riscontri, la vettura procedeva in direzione di Rimini quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha centrato lo scooterone Piaggio sul quale viaggiavano due persone scaraventandole sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, due ambulanze e l'auto medicalizzata, con il personale dei Romagna Soccorso che ha stabilizzato i feriti per poi trasportarli entrambi, con il codice di massima gravità, al "Bufalini" di Cesena. Sul posto, per i rilievi di rito, è intervenuta la polizia Stradale che ha provveduto a chiudere parte della carreggiata interessata dal sinistro. Pesanti le ripercussioni sul traffico sulla via Emilia in entrambi i sensi di marcia.

Pochi minuti dopo, il secondo incidente si è verificato su via Edelweiss Rodriguez all'altezza della rotatoria con via Macanno. Ad essere coinvolti sono stati una Fiat Punto e uno scooter Scarabeo Aprilia 50. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi sono venuti a collisione e ad avere la peggio è stato lo scooterista che è stato scaraventato sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno provveduto a prestare le prime cure al ferito poi trasportato in pronto soccorso. Anche in questo caso, per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi di rito, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi.

Il terzo sinistro si è verificato lungo via Coriano, poco prima dell'incrocio con via Pradella, quando il guidatore di una Mercedes Vito ha perso il controllo del mezzo ed è volato fuori strada. A bordo del monovolume una coppia che è stata estratta dalle lamiere dell'abitacolo dai vigili del fuoco con il personale del 115 che ha poi affidato i feriti al personale del 118 intervenuto sul posto con 2 ambulanze e un'auto medicalizzata. In via Coriano, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia del carabinieri. I feriti, in questo caso, non sarebbero gravi.